São Paulo teve muitas passagens pelo STJD

O São Paulo está de parabéns por ter conquistado mais um título do Campeonato Brasileiro depois da vitória fora de casa sobre o Goiás, por 1 a 0, garantindo a conquista sem depender de nenhum resultado. Porém, o clube não tem que se orgulhar de suas passagens no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) ao longo da competição. O departamento jurídico teve que subir à tribuna do Plenário do STJD por dez vezes para defender os tricolores denunciados.



O primeiro a sentar no banco de réus foi o jogador Aislan. Expulso no jogo contra o Atlético/PR, ele foi suspenso por duas partidas ao responder ao artigo 254 (praticar jogada violenta) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), em sessão realizada pela Quarta Comissão Disciplinar, no dia 18 de maio.



Menos de um mês depois, no dia 1° de junho, foi a vez do jogador Richarlyson ser suspenso por uma partida. Porém, como já havia cumprido a suspensão automática, ele não foi desfalque para o time. O volante tricolor respondeu ao mesmo artigo de Aislan, só que sua infração foi desclassificada para o artigo 250 do CBJD (Praticar ato desleal ou inconveniente durante a partida, prova ou equivalente).



Uma das infrações mais cometidas pelos clubes nesse Campeonato Brasileiro foi atraso, e com o São Paulo não foi diferente. O clube demorou dois minutos para entrar em campo no reinício do jogo contra o Cruzeiro e a Primeira Comissão Disciplinar não perdoou, aplicando uma multa de R$1.200mil.



O clube também esteve envolvido em reclamação. O preparador físico Luiz Carlos de Souza das Neves foi suspenso por 30 dias por dizer que o árbitro Carlos Eugênio Simon aplicava cartões apenas ao Tricolor no clássico com o Palmeiras. O julgamento foi realizado pela Primeira Comissão Disciplinar.



O ano de 2008 deu o que falar em relação às denúncias formuladas através de prova de vídeo. Para o São Paulo, coube a missão de defender o jogador Dagoberto depois de ser denunciado através desse mecanismo. Para a felicidade do técnico Muricy Ramalho e dos torcedores do clube, Dagoberto foi absolvido pela Primeira Comissão. Insatisfeita com o resultado, a Procuradoria recorreu, mas o Pleno do STJD manteve a decisão. O jogador se livrou da denúncia por vídeo, mas pegou dois jogos por sua expulsão contra o Grêmio, quando se estranhou com o jogador Léo. Ele respondeu por praticar jogada violenta e não pôde ser escalado no clássico contra o Santos.



Um caso inusitado também teve um jogador do Tricolor paulista como protagonista. O goleiro reserva Bosco foi denunciado por não querer trocar de uniforme no jogo contra o Palmeiras. No relato da súmula, o quarto árbitro afirmou que foi pedido ao goleiro Bosco que trocasse de uniforme, mas o denunciado disse que não trocaria, pois a camisa e calção azul com meias preta não combinariam. Porém, o jogador foi absolvido perante a Quarta Comissão.



A última passagem pelo STJD foi uma das mais perigosas. O clube corria o risco de perder mando de campo e de ser multado. Isso porque um torcedor do São Paulo invadiu o gramado no jogo contra a Portuguesa, mas a Segunda Comissão entendeu que o clube deveria ser absolvido e assim o fez.



Diferentemente das duas últimas edições em que o São Paulo também foi o campeão brasileiro, a competição desse ano foi muito competitiva. O clube paulista somou 75 pontos em 38 jogos, três apenas à frente do vice-líder Grêmio, que neste domingo venceu o Atlético/MG por 2 a 0.



Justiça Desportiva