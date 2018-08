ABC viaja com três desfalques na bagagem para enfrentar o Santo André Alvinegro pega o Ramalhão na terça-feira (11) sem os atacantes Alexandre e Ivan além do meia Fabiano Gadelha.

O ABC embarcou para São Paulo onde enfrenta o Santo André, na terça-feira (11), com três desfalques na delegação. O atacante Alexandre e o meia Fabiano Gadelha receberam o terceiro cartão amarelo e vão cumprir suspensão automática enquanto o atacante Ivan, que sentiu a panturrilha no treino da segunda-feira (10). Por precaução, o zagueiro Márcio Santos não embarcou porque tem dois cartões amarelos e correria o risco de ser suspenso.



Para o confronto contra o Ramalhão, o técnico Artur Neto conta com o retorno do zagueiro Ben-Hur, que cumpriu a suspensão imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), e do meia Jean Carioca, recuperado de contusão.



Artur Neto ainda não montou o time que vai a campo na terça-feira (11). Ele tem duas opções - Warley ou Fábio Silva - para ser o companheiro de ataque ao lado de Ronaldo Capixaba ou mexer no esquema colocando Rodriguinho na meia com Jean Carioca indo para o ataque.