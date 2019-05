Chegada de Micarla ao Palácio Felipe Camarão é saudada com queima de fogos O ex-prefeito Carlos Eduardo Alves já encontra-se posicionado para a cerimônia de transmissão de cargo.

A prefeita recém-empossada Micarla de Sousa acaba de chegar ao Palácio Felipe Camarão para a transmissão de cargo.



A chegada de Micarla, em carro aberto junto com seus principais aliados, foi saudada com queima de fogos e gritos de uma multidão que a aguardava no local.



O ex-prefeito Carlos Eduardo Alves já encontra-se posicionado para a cerimônia de transmissão de cargo.



Depois que deixar a sede da Prefeitura, Micarla segue em direção ao bairro Felipe Camarão, na Zona Oeste, para a festa da posse, que tem como atração a banda Cavaleiros do Forró. O bairro foi o local onde a prefeita obteve a maior diferença de votos sobre a adversária Fátima Bezerra.