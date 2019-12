Câmara deve votar hoje MP das filantrópicas Medida Provisória renova automaticamente concessões de entidades filantrópicas pendentes no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS).

As Medidas Provisórias 443/08 e 446/08 são os primeiros itens da pauta de votação de hoje (4) do plenário da Câmara dos Deputados. A sessão está marcada para as 13h (de Natal).



As duas MPs trancam a pauta. A primeira autoriza o Banco do Brasil (BB) e a Caixa Econômica Federal a comprarem participações em bancos e outras instituições financeiras em dificuldade.



A segunda renova automaticamente concessões de entidades filantrópicas pendentes no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS).