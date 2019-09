Homem é preso ao tentar dar bola de R$ 20 a policial

Um homem foi preso na tarde desta terça-feira (27) após tentar subornar uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O crime de corrupção passiva se deu após Francisco de Assis Dantas, de 39 anos, oferecer uma “bola” de R$ 20 aos policiais.Francisco de Assis, segundo a PRF, “seguia no sentido Angicos/Assu e efetuou uma ultrapassagem em faixa contínua. Ao ser abordado por uma equipe da PRF, que fazia fiscalização de rotina, o condutor, depois de ser informado que seria autuado, pediu calma ao PRF dizendo que poderia dar um jeito na situação”.Nesse momento, ainda de acordo com a PRF, ele solicitou ao passageiro Inácio Saturnino da Silva uma quantia em dinheiro e em seguida ofereceu R$ 20 aos policiais.“Nesse momento foi dada voz de prisão aos dois ocupantes, pelo cometimento de crime de corrupção ativa, previsto no artigo 333 do Código Penal Brasileiro”, diz nota encaminhada pela PRF.A abordagem policial se deu no Km 149 da BR 304, em Angicos. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil local, onde foi realizado o flagrante.

* Fonte: Polícia Rodoviária Federal.