Banda suíça faz show em Natal

Divulgação UnderSchool Element lançou primeiro álbum em 2004

A realização é da produtora Rock Potiguar e da MobyDick produções.Depois disso, a banda segue para Fortaleza, onde fará show no domingo (15) e encerra a turnê em Salvador no "Palco do Rock", maior festival de rock independente do estado, realizado durante os quatro dias de carnaval.

As primeiras composições da banda suíça Underschool Element surgiram no ano de 2000. Um ano depois já estavam produzindo o Single "The 8th Dwart". Com esta produção, a banda ganhou a qualificação de crescimento talentoso da Suíça por meio de um concurso de música, "M14 Music", em Zurique.

Com o primeiro álbum, "Rien de plus", em 2004, colocaram à frente a sua história de sucesso: mais de cem shows no país e o 1° lugar no concurso de música para novos talentos em Paris.

Em seguida, lançaram o video clip "Psalmatic", em 2005, e o DVD "Energhumains", em 2006.

No ano de 2007, os músicos lançaram o segundo álbum: "Tango". com letras intimistas e com a característica do Underschool Element em três línguas diferentes: francês, inglês e espanhol.

Show da banda UnderSchool Element (Suíça)

Com as participações das bandas VNV e Vitrola

Sancho Pub, em Ponta Negra

Sábado (14), às 22h

As senhas antecipadas são vendidas no Wizard de Ponta Negra por R$ 10, no local do show custará R$ 15.

Clipe de "Real Stinky" (2008):