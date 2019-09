Peninha: “Não é possível o América perder para um time semi-amador” Diretor de futebol do alvirrubro demonstra toda irritação com a derrota do time para o Potiguar de Mossoró por 3 a 2.

O diretor de futebol do América, Marcus Meira Pires, o “Peninha”, demonstrou profunda irritação com o resultado negativo do time alvirrubro diante do Potiguar de Mossoró onde foi derrotado por 3 a 2, no domingo (25). “Não é possível o time que o América tem perder para um time semi-amador (em referência ao Potiguar de Mossoró)”, criticou. “Com todo respeito que tenho ao Potiguar, mas isso não pode acontecer”, completou o dirigente em entrevista à Rádio Globo.



Ele informou que já começaram os trabalhos nesta segunda-feira (25) visando o jogo contra o Potyguar de Currais Novos, na quarta-feira (28). "Peninha" disse que houve uma reunião no Centro de Treinamento do clube.



Com relação a mudanças no grupo, o diretor de futebol explicou que "agora não é hora de mudar. Vamos aguardar mais algumas rodadas".