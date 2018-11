III Encontro de Basquete de Rua em Natal Esporte, arte e alegria se encontram para integração de jovens de adultos.

Os amantes do basquete de rua têm um encontro marcado no próximo sábado (29). Vai ser na quadra esportiva do bairro de Lagoa Seca, na Avenida Romualdo Galvão, por trás do Shopping Midway Mall. Neste dia, das 8h às 20h, a CUFA (Central Única das Favelas) RN realiza a terceira edição do Encontro de Basquete de Rua de Natal.



As outras duas edições aconteceram em setembro (Guarapes) e em outubro (Parque das Dunas). O evento é muito mais que um simples torneio esportivo. Devido às características deste esporte urbano, onde os jogadores têm liberdade para mostrar toda a sua genialidade com a bola na mão, um jogo de Basquete de Rua atrai a atenção do público por se tratar de um verdadeiro show.



Mas o Basquete de Rua também não é só um espetáculo. Por ter surgido e se desenvolvido nas periferias das grandes cidades, o Basquete de Rua também tem um forte caráter de inclusão social, que aproxima o jovem da periferia do jovem do asfalto. É, portanto, uma oportunidade de protagonismo para esses jovens, uma oportunidade única de visibilidade.



O objetivo da CUFA RN é projetar o Basquete de Rua em Natal, ampliar os espaços para os jovens mostrarem sua arte e estimular a prática do esporte, desde criança, como uma estratégia de migração de uma situação de invisibilidade social para uma situação de protagonismo.



O evento ainda funciona como uma prévia para as seletivas estaduais da Libbra (Liga Brasileira de Basquete de Rua), que acontecerão a partir de março do próximo ano e irão escolher as equipes que vão representar o Rio Grande do Norte no campeonato nacional, em agosto, setembro e outubro, no Rio de Janeiro.



A Libbra é realizada pela CUFA desde 2005, no Rio de Janeiro. Começou como um simples "racha de basquete" na periferia carioca e se transformou no que é atualmente: o maior evento de Basquete de Rua do país. Em 2009, pela primeira vez, a Libbra vai ter equipes do país inteiro.



Programação

A programação do III Encontro de Basquete de Rua de natal começa já pela manhã, com uma oficina de basquete de rua para crianças dos bairros do Parque dos Coqueiros e da Favela do Mosquito. No final da oficina, as crianças participam de um mini-torneio infantil.



À tarde, o evento segue com o torneio que será disputado entre dez equipes de vários bairros de Natal. Nos intervalos das partidas, haverá disputa de enterradas, shows de MC's e batalha de B'boys. Enquanto a bola estiver rolando, os Dj's fazem o som para embalar as jogadas na quadra. Além disso, teremos ainda demonstrações de grafitagem nas tabelas de basquete.

A entrada do evento é franca.



CUFA RN

A CUFA RN é uma base da CUFA na capital potiguar. A CUFA é uma organização sólida, reconhecida nacionalmente pelas esferas políticas, sociais, esportivas e culturais. Foi criada a partir da união entre jovens de várias favelas do Rio de Janeiro – principalmente negros – que buscavam espaços para expressarem suas atitudes, questionamentos ou simplesmente sua vontade de viver.



A CUFA tem o rapper MV Bill como um de seus fundadores, conhecido por sua ativa participação no movimento Hip Hop. O Hip Hop é a principal forma de expressão da CUFA. Por ser um movimento que, há 20 anos, sobrevive se delineando nos guetos brasileiros mesmo sem o apoio da mídia, ele cresce e se fortalece a cada dia, arrebatando admiradores de todas as camadas sócio-econômicas e deixando para trás o rótulo de "cultura do excluído".

Conheça mais da CUFA RN visitando o blog www.cufariograndedonorte.blogspot.com.



Assessoria de imprensa