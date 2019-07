Garibaldi diz que só desiste "se PMDB assim o decidir"

Agência Senado Garibaldi: só PMDB o tira da disputa pela reeleição.

“Diga ao senador Tião Viana (PT-AC) que se ele quiser desistir, que desista. Mas eu desistir em favor dele, não. Por quê? Dezessete senadores me apoiaram e outros dois trouxeram o apoio depois. Até agora, nenhum dos 19 veio me dizer que eu não contaria com o voto de um deles. Então eu não tenho motivo nenhum para desistir. Só desisto se o PMDB, aqueles senadores se reunirem e disserem: ‘não, você não é mais candidato’. Sem o apoio do partido, fica difícil. A não ser que eu encontrasse outro partido, mas isso não é fácil. Eu não sou candidato de mim mesmo. Sou candidato da bancada”, assegurou.Garibaldi disse que, até onde sabe, o senador José Sarney (PMDB-AP) não é candidato e nem lhe pediu para desistir. Mas, dependendo das circunstâncias, ele admitiu que poderia conversar sobre a possibilidade. O senador lembrou que já foi candidato 11 vezes, entre eleições diretas a cargos diversos e à Presidência do Senado. Ganhou 10 delas, perdeu uma e não desistiu de nenhuma.Garibaldi ainda disse que não teme uma possível impugnação da sua candidatura, pois afastou todas as dúvidas jurídicas recorrendo a pareceres de juristas como Francisco Rezek, Maurício Correia, Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Luiz Barroso e outros. Esses pareceres lhe deram a segurança de que qualquer tentativa de impugnação não obterá sucesso.