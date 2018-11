Rosalba vê com bons olhos aliança com PMDB em 2010

Vlademir Alexandre Rosalba Ciarlini: os amigos em comum estão "na torcida".

Nominuto.com

, a respeito da coluna Radar da revista

Veja

Semana passada, a coluna, assinada por Lauro Jardim, deu a entender que o presidente do Senado, Garibaldi Alves Filho (PMDB) estaria se reaproximando do senador José Agripino (DEM).

A boa relação do presidente do Senado, Garibaldi Alves, com a oposição não se restringe às críticas às medidas provisórias (...) Garibaldi negocia com José Agripino Maia (DEM) a formação de uma aliança em 2010 no Rio Grande do Norte. A dobradinha PMDB-DEM teria os dois como candidatos ao Senado e a senadora democrata Rosalba Ciarlini como candidata ao governo. A chapa, naturalmente, se estenderia a aliança ao candidato tucano à Presidência...

, escreveu o jornalista.Mas os senadores Garibaldi Alves e Rosalba Ciarlini, apesar de trabalharem no mesmo local, negam que haja qualquer conversação no sentido de aproximar as duas legendas. Já intenção... “Seria uma boa aliança”, aprova a senadora."Ainda é muito cedo para decidir", comentou o senador Garibaldi Alves, alegando que a reaproximação não depende apenas dele, mas de um consenso do PMDB. Há poucas semanas, o senador defendeu que seu partido não recebesse cargos da governadora Wilma de Faria, para que não ficasse "atrelado ao governo".