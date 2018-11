INSS começa a pagar segunda parcela do décimo terceiro Serão pagos cerca de 26 milhões de benefícios.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa a pagar hoje (24) a segunda parcela do décimo terceiro salário, junto com os benefícios de novembro. Serão pagos cerca de 26 milhões de benefícios.



O total da folha de pagamento do INSS deste mês chega a cerca de R$ 22,3 bilhões, dos quais aproximadamente R$ 7,3 bilhões se referem à segunda parcela do abono natalino.



Em agosto, 22,1 milhões de beneficiários receberam a primeira parcela do décimo terceiro, num total de R$ 7,123 bilhões.



Podem fazer o saque a partir de hoje os aposentados, pensionistas e demais beneficiários que ganham até um salário mínimo e que têm cartão de benefício com final 1.



O pagamento para essa faixa de benefício será feito até o dia 5 de dezembro. Aqueles que recebem mais que o piso previdenciário terão o abono creditado a partir de 1º de dezembro.