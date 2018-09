Meninos do Galo vencem a terceira partida seguida O Vasco, definitivamente, se complica na reta final do Brasileiro.

Para confirmar a ascensão nesta reta final do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG goleou o Vasco por 4 a 1, nesta quarta-feira, no Mineirão, em jogo isolado da 35ª rodada, e conquistou a terceira vitória seguida na competição. Com a derrota, o time carioca interrompeu seqüência invicta de quatro jogos e continua ameaçado de ser rebaixado à Série B.



Empurrado pela torcida, que aproveitou a promoção no preço do ingresso, a R$ 5, e compareceu em bom número (mais de 42 mil pagantes), o Atlético abriu 2 a 0 no primeiro tempo com Castillo e Renan Oliveira. Na etapa final, o zagueiro-artilheiro Leandro Almeida marcou duas vezes em cobranças de pênalti. Madson diminuiu aos 24min. Nos descontos, Leandro Amaral ainda desperdiçou uma cobrança de pênalti.



Depois de bater Botafogo e Vitória nas duas rodadas anteriores, o Atlético embalou na competição e chegou a 47 pontos, número que o deixa distante da zona de rebaixamento e mais próxima da vaga à Copa Sul-Americana 2009. O time mineiro subiu para o décimo lugar provisoriamente, uma vez que pode cair duas posições no complemento da rodada.



Depois de ensaiar uma reação na competição e conquistar dez pontos em 12 possíveis - foram três vitórias (Goiás, Santos e Fluminense) e um empate com o Atlético-PR -, o Vasco voltou a perder e permaneceu em 15º lugar com 37 pontos, mas pode até entrar novamente na zona de rebaixamento, dependendo da combinação de resultados.



Nas três rodadas finais, o Vasco precisará pontuar se quiser escapar da queda à Série B. O time cruzmaltino fará dois jogos em casa, contra o líder São Paulo no dia 23 próximo e o Vitória no encerramento do Brasileirão, em 7 de dezembro. Além disso, enfrenta o Coritiba no dia 30 em Curitiba.



Em busca da vaga na Sul-Americana, o Atlético enfrenta o Sport no dia 23 em Recife. Depois recebe o Santos no Mineirão no dia 30 e encerra a sua participação no Brasileiro diante do Grêmio em Porto Alegre em 7 de dezembro.



Atlético-MG

Juninho (Edson), Sheslon, Leandro Almeida, Welton Felipe e César Prates; Nen, Márcio Araújo, Elton (Yuri) e Renan Oliveira; Castillo e Marques (Pedro Paulo)

Técnico: Marcelo Oliveira



Vasco

Rafael, Eduardo Luiz (Leandro Bonfim), Jorge Luiz e Odvan; Wagner Diniz, Jonílson, Mateus, Madson (Pedrinho) e Rodrigo Antônio; Leandro Amaral e Edmundo (André)

Técnico: Renato Gaúcho



Data: 12/11/2008 (quarta-feira)

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Público: 42.182 pagantes

Renda: R$ 244.750

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (ASP. Fifa/RS)

Assistentes: Marcelo Bertanha Barison (RS) e Julio César Rodrigues Santos (RS)



Com informações do UOL Esporte