Cineclube Natal exibe filme policial

Divulgação Cena do filme Relíquia Macabra

Relíquia Macabra

ou

Falcão Maltês

(1941), dirigido pelo americano John Huston, será o filme exibido hoje (7) pelo Cineclube Natal. A sessão começa às 20h, no Nalva Melo Salão Café.O filme é considerado um clássico entre os filmes

noir

, gênero cinematográfico de dramas policiais relacionados a gângsteres ou mistérios.A história de Relíquia Macabra gira em torno de um grupo de pessoas que tentam, desesperadamente, colocar as mãos numa estátua coberta de ouro e cheia de jóias preciosas por dentro (o tal "falcão maltês" do título original em inglês).Samuel Space, o personagem de Humphrey Bogart, é um detetive particular que é contratado por uma mulher misteriosa envolvida com um homem sinistro.Samuel logo percebe que a mulher está mentindo ao contar sua história e, quando o seu parceiro é assassinado, descobre estar participando de uma complicada trama envolvendo a busca pela relíquia, enquanto diferentes personagens cheios de segredos vão cruzando seu caminho.