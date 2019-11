Rosalba: é uma falta de respeito falar em traição nesta eleição

Arquivo Rosalba Ciarlini aposta na vitória de José Sarney para Presidência do Senado.

“Prefiro dizer que há parlamentares indecisos, que ainda estão analisando em quem votar de acordo com suas convicções. Mas isso não dá o direito de chamarem de traição”, rebate.Enquanto aguardava o início da reunião preparatória para a eleição da Presidência do Senado, Rosalba Ciarlini se mostrava confiante na vitória do maranhense para o cargo, hoje, ocupado pelo senador potiguar Garibaldi Filho (PMDB-RN).