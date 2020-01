Presidente municipal do PDT confirma conversas com Carlos Eduardo e Agnelo Possível filiação de pai e filho ao partido está sendo discutida diretamente com o presidente estadual do PDT, deputado Álvaro Dias.

O presidente do diretório municipal do PDT, José Francisco, confirmou na tarde desta segunda-feira (9) que o deputado estadual Álvaro Dias já conversou com os ex-prefeitos Carlos Eduardo (PSB) e Agnelo Alves (sem partido) sobre a possibilidade de integrarem o Partido Democrático Trabalhista, porém não quis entrar em detalhes porque o assunto está sendo tratado pelo próprio Álvaro Dias.



“Este assunto está sendo conduzido pelo presidente estadual do partido. Não posso confirmar que realmente foi feito um convite oficial para Carlos Eduardo e Agnelo Alves migrarem para o PDT, mas sei que eles já conversaram sobre o assunto”, ressaltou José Francisco.



Segundo o presidente do diretório municipal do PDT, a proximidade entre os ex-prefeitos e o deputado colaboram com a possibilidade dos dois se filiarem ao PDT.



“O que sei é que eles são muito amigos, e que o deputado já falou que gostaria que se filiassem ao partido. Mas só o deputado pode confirmar isso”, concluiu José Francisco.