Consumidor não é obrigado a pagar taxa de corretagem por imóvel financiado pela CEF

O Ministério Público Federal no Rio Grande do Norte (MPF/RN) enviou nesta quinta-feira (13) uma recomendação para que a Caixa Econômica Federal (CEF) informe aos clientes de financiamentos habitacionais que a taxa do serviço de corretor de imóveis é opcional.Nas informações apuradas, a CEF não deixa claro aos consumidores que o serviço não é obrigatório. "O banco também não esclarece que a aquisição de tal serviço enseja o pagamento de uma taxa", destaca a procuradora regional dos Direitos do Cidadão, Caroline Maciel da Costa.A recomendação é resultado do procedimento administrativo instaurado para apurar supostas violações aos direitos do consumidor na cobrança dos custos de corretagem. O serviço é disponibilizado através de um convênio firmado entre a CEF e o Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci/RN).De acordo com o artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, o cliente tem o direito de obter informações adequadas e claras acerca dos produtos e serviços que adquire.A Superintendência de Negócios da CEF tem 30 dias para prestar informações sobre as medidas adotadas em relação à recomendação do MPF/RN.

* Fonte: MPF.