Inscrições para o concurso Anima TV terminam em 21 de janeiro Investimento para a produção de conteúdos que gerarão 18 pilotos de 11 minutos será de R$ 3,9 milhões.

As inscrições para o concurso Anima TV, que irá selecionar projetos de séries de animação dirigidos a crianças e adolescentes, terminam na próxima quarta-feira (21).



O investimento para a produção de conteúdos que gerarão 18 pilotos de 11 minutos será de R$ 3,9 milhões. Os pilotos serão transmitidos em rede pública de TV e analisados por meio de pesquisas de audiência com sessões-teste. Por fim, serão selecionados dois programas para a produção de séries de 12 episódios cada.



De acordo com coordenador do Programa Anima TV, Rune Tavares, a idéia desta primeira edição surgiu a partir de uma demanda da classe de animadores.



“Nas redes comerciais de TV existe um predomínio de animações estrangeiras. Queremos fortalecer a cadeia produtiva no Brasil para ofertar e conquistar mais espaços. Nosso objetivo é estimular a indústria nacional, gerar uma cultura de séries de animação no país, integrar a cadeia produtiva brasileira e inserir o produto brasileiro no mercado internacional”, afirmou.



De acordo com Tavares, a Política Nacional de Estímulo ao Desenvolvimento de Animação do Ministério da Cultura pretende realizar, além do concurso Anima TV, uma pesquisa socioeconômica do segmento.



“O setor de animação emprega uma grande mão-de-obra, os produtos são de fácil circulação internacional e têm longa vida, as séries de animação antigas ainda são atuais, por isso tudo precisa haver um maior investimento”, destacou Tavares.



Podem participar do concurso autores (pessoas físicas) com residência comprovada no Brasil há pelo menos dois anos. O regulamento está disponível no site animatv.cultura.gov.br.



O Anima TV é uma realização do Ministério da Cultura, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), da Fundação Padre Anchieta - TV Cultura, da Associação Brasileira das Emissoras Públicas Educativas e Culturais (Abepec), com o apoio da Associação Brasileira de Cinema de Animação (ABCA).