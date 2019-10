Micarla conhece modelos de UPAs no Rio de Janeiro Prefeita fez visita a convite do Governo fluminense e seguindo conselho do ministro da Saúde.

A prefeita de Natal, Micarla de Sousa (PV), esteve no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (28) e conheceu de perto a estrutura das Unidades de Pronto-Atendimento (UPA) no estado. A visita foi motivada pelo conselho do ministro da Saúde, José Gomes Temporão, que, em reunião na terça-feira (27), se comprometeu com a prefeita a ajudar para a implantação de quatro UPAs em Natal e disse que seria importante que Micarla conhecesse o exemplo do Rio de Janeiro. A prefeita saiu empolgada com a visita.



Servindo como um serviço pré-hospitalar fixo e específico para pequenas e médias urgências e emergências, as UPAs do Rio de Janeiro são responsáveis por grande diminuição do movimento nos hospitais cariocas. De acordo com dados fornecidos pela Secretaria de Saúde fluminense, 99,7% dos pacientes atendidos nas UPAs não necessitam ser removidos para unidades hospitalares, pois o problema é resolvido na própria UPA.



Para a viabilização de cada unidade, o investimento em climatização, aquisição de equipamentos, manutenção por dois anos e garantia de cinco anos é superior a R$ 3 milhões. No entanto, a satisfação da população e a eficiência dos serviços empolgaram a prefeita de Natal.



“Constatei a grande satisfação por parte da população carioca com as UPAs, que contribuem para desafogar as filas das emergências nos hospitais públicos, diminuindo os constantes transtornos aos pacientes da rede pública”, avaliou Micarla de Sousa, que esteve acompanhada na visita do secretário de Saúde de Natal, Levi Jales, e do secretário estadual de Saúde do Rio de Janeiro, Sérgio Cortez.



Logo após o “tour” pelo Rio de Janeiro, Micarla retornou a Brasília, onde se reúne com a governadora Wilma de Faria e com o ministro da Saúde, José Gomes Temporão. Na pauta da reunião, mais uma vez, a crise da Saúde no estado.



“Para solucionar o caos na Saúde, têm que ser tomadas soluções em sintonia entre o Governo do Estado, Federal e a Prefeitura”, declarou através de sua assessoria de imprensa.