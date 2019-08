Produtor de oleaginosas usadas na produção de biodiesel poderá ganhar linha de crédito especial

Divulgação RN desponta como maior produtor de girassol para biodiesel do nordeste.

* Fonte: Agência Senado

O projeto, que também abre crédito específico para investimentos em unidades de produção de biodiesel, tem por meta impulsionar o setor. De acordo com a proposta do parlamentar pela Bahia, caberá ao governo disciplinar o processo de abertura de linhas de crédito pelos bancos públicos federais."Sem crédito mais favorável ao produtor, especialmente o ligado à agricultura familiar, dificilmente a produção de oleaginosas ganhará força", alerta César Borges na defesa da aprovação do seu projeto.A introdução do biodiesel na matriz energética brasileira foi feita em 2005 com a aprovação da lei que fixou em 5% o percentual mínimo obrigatório de adição de biodiesel ao óleo diesel comercializado nos postos de combustíveis de todo país. Essa lei determina ainda que a oferta de matéria-prima para a produção do biodiesel seja feita, preferencialmente, pela agricultura familiar.