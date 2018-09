Militares potiguares embarcam para missão de paz no Haiti

Fotos: Fred Carvalho Militares do RN devem chegar a Porto Príncipe na segunda-feira que vem

Além desses potiguares, o 16º Batalhão de Infantaria Motorizada envia outros 26 militares para a missão. Eles vão se integrar a outros militares vindos do Maranhão, do Piauí e da Paraíba. Todos serão comandados pelo major carioca Enoque Pereira Costa Júnior, que é lotado no 16º Batalhão.“Irei comandar, ao todo, 137 homens do nosso Nordeste que comporão a 3ª companhia dessa missão. Estive no Haiti recentemente para fazer um reconhecimento e vi que, infelizmente, esse trabalho tem que continuar. A função desses homens daqui será de estabelecer a ordem e de ajudar os órgãos haitianos a atuar normalmente”, explicou o major Enoque.O momento de maior emoção na solenidade foi quando os familiares dos militares foram convidados para se despedirem oficialmente deles. “Espero que meu filho retorne com saúde e que tudo ocorra em paz. Mas a saudade já está apertando”, falou a dona-de-casa Maria da Glória Borges de Medeiros.Já o filho dela, o soldado José Gilson Borges de Medeiros, diz estar confiante no sucesso da missão. “Sabemos o que teremos para frente, mas estamos preparados. Vai tudo correr bem e daqui a seis meses retornaremos com a consciência do dever cumprido”, frisou Medeiros.Os 1.048 militares brasileiros que vão embarcar para o Haiti fazem parte do décimo contingente enviado pelas Forças Armadas do país. Este contingente é composto por tropas de diversas Unidades Militares do Exército Brasileiro, subordinadas ao Comando Militar do Nordeste.Esta é a segunda vez que uma tropa de Infantaria do Exército Brasileiro, sediada em Natal, é enviada ao Haiti. Em 2006 já havia sido enviado um pelotão. O embarque da tropa está previsto para acontecer na tarde do domingo (16), na Base Aérea de Natal.

Minustah

A Minustah (sigla em francês para Missão das Nações Unidas para Estabilização do Haiti) foi criada em 30 de abril de 2004 por meio da resolução 1542 do Conselho de Segurança da ONU (Organização das Nações Unidas).Liderada pelo Brasil desde o início, a missão militar tem por objetivo levar segurança ao país centro-americano durante o governo transitório, mantendo a ordem e dando apoio aos funcionários da ONU na reconstrução das organizações do país.O primeiro contingente de tropas brasileiras da missão de paz chegou ao Haiti no final de maio de 2004. Atualmente há 1.200 militares brasileiros em atuação na Minustah, que conta ao todo com um efetivo de 7.500 homens. Além disso, a missão é composta por cerca de 1.900 membros da força de polícia internacional.Os países que também fazem parte do contingente militar da Minustah são Argentina, Bolívia, Canadá, Chile, Croácia, Equador, Espanha, Estados Unidos, Filipinas, França, Guatemala, Iêmen, Jordânia, Malásia, Marrocos, Nepal, Paraguai, Peru, Sri Lanka e Uruguai.Os capacetes azuis foram precedidos no país pelas tropas multinacionais enviadas pela ONU para restabelecer a ordem após os distúrbios que derrubaram o presidente Jean-Bertrand Aristide em fevereiro de 2004.

* Com informações do site da Minustah.