Santo André bate o São Paulo de 2 a 0

O Santo André foi ao Morumbi enfrentar o São Paulo, em busca de sua segunda vitória no Campeonato Paulista. O Ramalhão não se intimidou diante do adversário e venceu, pelo placar de 2 a 0.

A equipe do ABC Paulista foi a seis pontos e subiu para o sétimo lugar do Campeonato Paulista, enquanto o São Paulo, que tem sete, caiu para o sexto lugar.

No primeiro minuto, o Santo André teve chance de marcar gol, com Marcelinho Carioca, que bateu forte, na trave de Rogério Ceni. A resposta tricolor partiu com Dagoberto, porém a bola foi por cima do gol de Neneca.

No minuto seguinte, o primeiro gol do jogo. Escanteio cobrado, e a bola vai para Osny, sozinho, na área, completar de cabeça para as redes. O time da casa passou a tentar alguma pressão sobre o Santo André, mas a defesa do Ramalhão era melhor. Aos 23, mais uma chance de Marcelinho Carioca, perdida pelo jogador.

A melhor tentativa de gol de São Paulo foi no final da primeira etapa, em chute de fora da área de Dagoberto, que Neneca fez difícil defesa. No segundo tempo, Júnior Dutra marcou o segundo, aos nove minutos.

O domínio do Santo André era visível e a equipe ocupava melhor os espaços, embora o time do Morumbi tivesse uma boa chance aos 15, com Borges. O jogo viu seu ritmo diminuir e as duas equipes se recolherem.

Em busca do gol, o Tricolor teve a chance perfeita com Rogério Ceni, aos 35. O goleiro-artilheiro bateu, mas o goleiro do Ramalhão fez a defesa. O time do ABC se segurou para manter a vitória.

O Tricolor vai a Bragança Paulista enfrentar o Bragantino na próxima rodada, enquanto o Santo André pega o Mirassol.