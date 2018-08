Governo do RN fica impedido de receber recursos da União por falta de cadastro no SISCONV

A demora para liberação de recursos por parte do Governo Federal aos Estados é uma ladainha dos gestores públicos que todo mundo está cansado de ouvir. Mas nem sempre a culpa é só do mais forte. No Rio Grande do Norte, por exemplo, das obras definidas pelas emendas coletivas, apresentadas no ano passado, nenhuma foi executada e sabe por quê? O Estado não está cadastrado no Sistema de Convênios.O que isso significa? Mesmo que o Governo Federal quisesse liberar a verba – o que não é o caso - sem o cadastro, nada feito. Não sai um tostão! Ainda esta semana a nossa reportagem conversava com a deputada, Fátima Bezerra (PT) sobre as emendas da bancada federal e ela afirmava, “nada foi liberado”.Entre as 11 emendas indicadas pelos deputados e senadores potiguares estão a duplicação da estrada de Pium (Felipe Maia – DEM), a construção das Barragens Oiticica (José Agripino – DEM), o Poço de Varas (Fábio Faria – PMN), o Parque de Santa Luzia (Sandra Rosado – PSB), a irrigação da Barragem de Santa Cruz (Garibaldi Filho – PMDB), melhorias para a BR 226 (Henrique Alves – PMDB), melhora da infra-estrutura urbana de Mossoró (Rosalba Ciarlini – DEM), construção da adutora Boqueirão no Seridó (João Maia – PR), implantação de centros tecnológicos em Natal (Rogério Marinho – PSB) e Mossoró (Betinho Rosado – DEM), além de mais unidades do CEFET (Fátima Bezerra – PT).A dúvida agora é sobre qual a atitude da governadora, Wilma de Faria. Na próxima quarta-feira (12), ela volta a se reunir com a bancada federal, em Brasília, para apresentar a relação das obras que pretende contar com os recursos do Governo Federal.Mas a questão é: o que acontecerá com as prioridades do ano passado e que nem sequer foram iniciadas? O Relatório do Projeto de Lei Orçamentária para 2009 reforça a regra introduzida pela Resolução 01/06 de que as bancadas estaduais devem repetir emendas para obras que tenham sido iniciadas (ou continuadas), a partir da apresentação de emendas da bancada no exercício anterior, e que ainda não tenham sido concluídas. Porém, isso não será possível. Como as obras relacionadas acima não foram iniciadas, os parlamentares não terão a obrigação de repetir as emendas.Na reunião realizada apenas com a bancada aliada, Wilma de Faria relacionou 10 prioridades para o OGU 2009: os projetos já iniciados são a estrada Parque da Pipa (R$ 30 milhões), Terminal Pesqueiro (R$ 30 milhões), Via Metropolitana – acesso ao Aeroporto de São Gonçalo (R$ 40 milhões), BR – 110 Mossoró-Campo Grande (R$ 20 milhões), e desenvolvimento territorial - EMATER.Os projetos novos são: Programa de Promoção e Divulgação Turística no Rio Grande do Norte (R$ 20 milhões), circuito viário turístico das lagoas – Bonfim (R$ 40 milhões), Ampliação do Abastecimento de Água de Mossoró (R$ 40 milhões), ampliação e modernização da rede de hospitais do Estado (R$ 40 milhões) e Duplicação da BR-304 Natal-Mossoró divisa com o Ceará (R$ 40 milhões).

Estas são as prioridades apontadas por Wilma de Faria e a bancada aliada, mas ainda falta discutir com o DEM. O deputado Felipe Maia, declarou ao



que "as prioridades são do RN". Ou seja, ainda há muito o que discutir, mas detalhe: o prazo de apresentação de emendas termina na sexta-feira (14).