Rosalba Ciarlini quer agregar mais partidos à sua candidatura ao Governo

Geraldo Magela / Agência Senado Rosalba quer agregar mais partidos a sua candidatura ao governo.

Na manhã desta sexta-feira (26), Rosalba Ciarlini admitiu, em entrevista aoque ainda não tinha conversado com Garibaldi sobre o assunto, mas voltou a declarar que “a aliança com o PMDB é muito bem vinda”."Eu torço por essa aliança, que é uma aliança que vem do povo. É o que a gente escuta por onde passa", comentou.Porém a “Rosa” não se contenta com pouco. “Quero agregar mais partidos”, frisou.Quanto as declarações da governadora em relação ao desempenho de Garibaldi, “que se tornou um dos três homens mais poderosos do país e não conseguiu trazer nenhum benefício extra para o Rio Grande do Norte”, Rosalba endossou as palavras do colega de bancada: “foi uma injustiça, pois a nossa bancada no senado está trabalhando muito para trazer recursos para o Estado”.