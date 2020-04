Júlio Terceiro acerta e deve chegar domingo a Natal Entraves que separavam o jogador do América foram resolvidos e o volante deve se apresentar no domingo.

Depois de inúmeras especulações acerca da volta do jogador ao América, e do Noroeste ter exigido uma compensação financeira para a liberação de Júlio Terceiro, foi fechado o acordo e o jogador deve desembarcar em Natal neste domingo e assinar contrato para jogar até o final do ano.



Assim, já passaria a defender o alvirrubro no segundo turno do campeonato potiguar, pois com o recesso do carnaval, a CBF não dará expediente e a regularização não será possível antes da última partida do primeiro turno (26/02) diante do Real Independente, no Machadão.



O volante Júlio Terceiro se tornou um dos destaques do América na campanha da Série B em 2008, sendo peça fundamental no sistema de marcação alvirrubro. Um de seus melhores momentos vestindo a camisa do América naquele foi justamente na vitória sobre o nosso rival por 3x2 no Machadão.



Naquela oportunidade, o América jogou a maior parte do tempo com 2 jogadores a menos, e Júlio Terceiro comandou o sistema defensivo americano até o apito final, em uma vitória simplesmente espetacular.