RN participa de Conferência Nacional de Segurança Pública

O Rio Grande do Norte é um dos estados que irão participar da 1ª Conferência Nacional de Segurança Pública (Conseg), em agosto de 2009. O ouvidor da Secretaria de Segurança, Geraldo Wanderley, representa o Estado nesta segunda-feira (8), no lançamento oficial da Conseg pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto, em Brasília, dentro da programação do 2º Fórum preparatório da 1ª Conseg.A série de reuniões, seminários e etapas municipais e estaduais acontecem até agosto de 2009, data da conferência. As etapas municipais estão previstas para os meses de março e maio de 2009, mas a convocação precisa ser feita até 30 de março.Municípios com mais de 200 mil eleitores e parceiros do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci) podem enviar propostas e representantes diretamente para a etapa nacional, na qual terão direito à voz e voto. Nesses encontros deverão ser retiradas propostas de políticas públicas na área de segurança e eleitos os delegados da conferência.Durante os encontros serão debatidas questões como o financiamento e a gestão da política pública de segurança, a repressão qualificada da criminalidade, a prevenção social do crime e das violências e construção da paz, diretrizes para o sistema penitenciário e para o sistema de prevenção, atendimentos emergenciais e acidentes e a valorização profissional e otimização das condições de trabalho de quem atua na área da segurança pública.A 1ª Conseg é o momento no qual serão discutidos os caminhos para construção de um modelo de segurança pública que privilegie a cidadania, valorize o trabalhador do setor e garanta a participação da sociedade civil e organizada na formulação de políticas de segurança pública, visando efetivar a segurança como direito fundamental.O Ministério da Justiça pretende consolidar, também, mecanismos de participação social na gestão das políticas públicas de segurança.

* Fonte: Assecom.