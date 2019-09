Navio superlotado afunda e mata 40 pessoas no Vietnã Embarcação afundou por excesso de carga, indicam investigações. Pelo menos 34 pessoas conseguiram se salvar nadando até a margem.

Pelo menos 40 pessoas morreram, entre elas sete crianças, e duas desapareceram no naufrágio de uma embarcação superlotada que navegava neste domingo (25) por um rio no centro do Vietnã, informou a Polícia, que deteve o dono do navio.



As primeiras investigações indicam que a embarcação afundou por excesso de carga, já que transportava 80 pessoas, 68 a mais do que sua capacidade permitia.



O barco afundou no leito do rio Gianh, na província de Quang Binh, 315 quilômetros ao sul de Hanói. Dos 40 corpos recolhidos pelas autoridades, 27 são de mulheres, três das quais estavam grávidas.



Pelo menos 34 pessoas conseguiram se salvar nadando até a margem do rio, que se encontrava a 20 metros do local do naufrágio. A bordo da embarcação, viajavam camponeses que iam a um mercado fazer compras para a celebração do Tet, o Ano Novo Lunar, que começa amanhã.



A tragédia é a maior do tipo no Vietnã desde 2004, quando os 39 passageiros de um ferry-boat morreram depois que uma onda gigante fez a embarcação virar em frente à ilha de Hon Koai.