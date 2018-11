Em defesa escrita, Renato Dantas pede nulidade de interceptações da Operação Impacto Vereador foi um dos parlamentares denunciados que já enviaram o documento de defesa ao juiz Raimundo Carlyle.

A Malfadada Operação Impacto. É como o advogado Felipe Macedo Dantas, que defende o vereador Renato Dantas (PMDB) no processo referente ao suposto esquema de corrupção na Câmara Municipal do Natal durante a aprovação do Plano Diretor de Natal, define a investigação liderada pelo Ministério Público e Delegacia Especializada em Investigações de Crimes contra a Ordem Tributária (Deicot, antiga Dedepp). Buscando a nulidade do processo, o advogado argumenta que as interceptações telefônicas, bem como a degravação do conteúdo captado, foram feitos de forma ilegal.



Denunciado pelo Ministério Público por corrupção passiva, Renato Dantas utilizou o plenário da CMN diversas vezes para criticar os motivos nos quais se basearam a acusação. A gravação em que é reproduzido um diálogo entre ele e o vereador Geraldo Neto (PMDB) – também denunciado –, onde o líder do PMDB chama o suplente de vereador Sid Fonseca de “artista”, por ter deixado o vereador Adão Eridan (PR) “de fora”, foi justificada em plenário por Renato Dantas como sendo referente ao reajuste do abono (salários) dos vereadores em 2007, e não ao aumento de R$ 1.700,00 devido à “ausência” de Adão Eridan no suposto esquema de corrupção. Contudo, o advogado do parlamentar argumenta que a gravação sequer poderia ter sido realizada.



Segundo o documento de defesa de Renato Dantas, a Justiça teria autorizado a interceptação das ligações dos telefones celulares dos suspeitos. Entretanto, o advogado afirmou que as contas dos telefones confirmam que não houve ligação de nenhum dos aparelhos às 21h52 do dia 3 de julho de 2007. Assim, concluiu que a gravação teria sido realizada a partir da utilização do aparelho como escuta ambiente. “A autoridade policial extrapolou os limites da ordem judicial. Além de realizar as interceptações telefônicas, também promoveu, abusiva e ilicitamente, escutas ambientais”, disse Felipe Macedo Dantas.



Reforçando a tese de ilegalidade, o advogado citou a lei 9.296/96, que trata exatamente sobre a possibilidade de utilização de gravações telefônicas como provas. O artigo 1º diz que “a interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para prova em investigação criminal e em instrução processual penal, observará o disposto nesta lei e dependerá de ordem do juiz competente da ação principal, sob segredo de Justiça”. Porém, Felipe Macedo Dantas diz que “jamais o ilustrado Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Natal (...) determinou a realização de escutas ambientais”. O fato baseia o pedido de exclusão do processo devido às provas obtidas por meios supostamente ilícitos. Mas não parou por aí.



Além de argumentar que houve a violação ao princípio da ampla defesa – pedindo a nulidade do processo – por supostamente não ter conseguido acesso aos trechos dos diálogos apontados na acusação, a defesa de Renato Dantas argumenta que não caberia ao órgão acusador a interpretação e degravação do conteúdo das interceptações telefônicas. A prerrogativa para a análise do conteúdo das gravações seria do Itep e, mesmo assim, o advogado argumenta que o microfone do aparelho celular não seria capaz de captar com clareza sons a mais de dois metros, o que poderia esconder, por exemplo, a participação de outra pessoa na conversa.



Na defesa escrita, Renato Dantas não tentou explicar o teor da conversa com Geraldo Neto, como fez em plenário. Para o parlamentar, as provas são nulas. E só.