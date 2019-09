Troca de tiros mata uma pessoa na favela do Detran Dois homens começaram trocaram tiros após discussão. Um deles morreu e o outro foi levado ao hospital, mas já foi preso. A polícia ainda não sabe o motivo da briga

Dois homens trocaram tiros na noite deste sábado (24), na favela do Detran, zona Oeste de Natal. Um deles morreu e o outro ficou ferido.



De acordo com informações da polícia, a discussão ocorreu por volta das 22h entre Marielson Fernandes de Almeida Filho e Irancho Firmino da Silva. Após começarem discutir os homens trocaram tiros, Marielson Fernandes morreu na hora e Irancho Firmino foi levado ao hospital com três tiros

.

Foi encontrado com Irancho Firmino um revólver calibre 38 com capacidade para seis balas, com todos os cartuchos utilizados. O acusado após ser medicado foi levado para a delegacia de plantão da zona Sul. A polícia ainda não sabe o motivo da briga.