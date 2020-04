Ex-prefeito de Nova Cruz é denunciado por falsificação de documento

O Ministério Público Federal do Rio Grande do Norte (MPF/RN) encaminhou nesta quarta-feira (18), denúncia à 2ª Vara da Justiça Federal contra Cid Arruda Câmara, ex-prefeito do município de Nova Cruz (gestão 2005-2008).De acordo com a ação penal, Cid Arruda teria colocado dados falsos em guias de recolhimento de FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP). Nas guias o ex-gestor afirmou possuir um crédito a compensar das obrigações previdenciárias da prefeitura, totalizando R$ 1.092.811,98, referente ao período de setembro de 2007 a setembro de 2008.A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Natal solicitou a comprovação das informações prestadas através das guias e não obteve resposta alguma por parte do denunciado.Para o procurador da República Ronaldo Sérgio Chaves Fernandes, que assina a denúncia, a ausência de resposta reforça a falsidade ideológica das declarações de Cid Arruda.Inserir declaração falsa em documento relacionado com as obrigações previdenciárias é delito previsto no artigo 297 (parágrafo 3º, inciso III) do Código Penal, e sujeita o ex-prefeito à pena de reclusão de dois a seis anos, além do pagamento de multa.Fonte: Procuradoria da República do RN