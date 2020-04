Vasco ainda pode ser excluído do Campeonato Carioca Clube corre o risco de ser denunciado no artigo 231 e ser eliminado do Estadual.

A situação do Vasco pode piorar ainda mais. Depois do provimento ser negado no Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD/RJ) e da confirmação da perda de seis pontos na Taça Guanabara pela irregularidade com o jogador Jefferson, ontem (17.02), a equipe pode ainda ser excluída do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro.



Durante a explanação do seu voto, o relator Sérgio Saraiva mencionou que, além dos pontos, o Vasco deveria ser eliminado da competição com base no artigo 231 (pleitear, antes de esgotadas todas as instâncias da Justiça Desportiva, matéria referente à disciplina e competições perante o Poder Judiciário, ou beneficiar-se de medidas obtidas pelos mesmos meios por terceiro) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).



O relator solicitou que os autos fossem encaminhados à Procuradoria para análise de uma possível infração. A ideia de Saraiva ganhou força entre os procuradores. “É bem possível que o Vasco seja denunciado”, afirmou o procurador José Flores.



O departamento jurídico do Vasco já informou que entrará com recurso no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para tentar mudar a decisão da esfera estadual e não descartou parar a competição.