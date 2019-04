Empresário mossoroense morre em acidente

O corpo do empresário José Agostinho Filgueira, 73, será sepultado às 8h dessa segunda (22), em Mossoró. Acontecerá no Cemitério São Sebastião, Centro.O velório acontece desde as 17h, na Capela do Perpétuo Socorro (Mossoró).Ele morrreu em acidente de carro por volta de 1h de hoje, no município de Quixeré (CE), cerca de 90 Km distante de Mossoró, onde residia."Zé Agostinho" dirigia uma picape S-10, quando numa curva acentuada próxima à área urbana do município, ele perdeu o controle do veículo. Depois de capotar, a picape ficou bem avariada. O empresário morreu no local com vários traumatismo, sobretudo na cabeça.Fundador da "Zé Agostinho Transportes", conceituada empresa da área logística, ele era casado e deixa dois filhos.

Necrópsia

O corpo de Zé Agostinho foi necropsiado e embalsamado no Instituto Técnico e Científico de Polícia (ITEP) em Mossoró, ao final da manhã deste domingo. Mas, não foi fácil o translado do estado cearense.A princípio, o corpo ficou várias horas no Hospital Público de Quixeré. Como na região cearense (Vale do Jaguaribe) não existe instituto médico-legal, o procedimento regular seria levá-lo para Quixeramobim - a 300 Km do local.Um grupo de amigos do empresário viajou até Quixeré, para tentar liberar o corpo. Entre eles, os empresários Vilmar Pereira, Getúlio Vale e Tião Couto, além de um familiar do morto, "Jair da Bombolândia".Nesse ínterim, a deputada federal Sandra Rosado (PSB) acionou o telefone para conseguir a remoção. Usou de afinidades políticas com o governo Cid Gomes (PSB).O Itep de Mossoró realizou o trabalho, com a emissão do laudo cadavérico, que deverá ser enviado ao Ceará, à produção do inquérito sobre o acidente.