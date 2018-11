FNF define finais do Estadual Sub-17 América se classificou em primeiro lugar do Grupo E

O departamento amador da Federação Norte-rio-grandense de Futebol definiu a data e os horários das partidas finais do Campeonato Estadual sub 17. O América que se classificou em primeiro lugar no grupo E com quinze pontos enfrenta o APCEF, segundo colocado no grupo D com seis. A segunda semifinal será entre o Palmeiras, primeiro do grupo D e o Atlético, segundo do E.



Os jogos acontecem neste sábado(29). Palmeiras x Atlético às 8h no Juvenal Lamartine. América x APCEF jogam às 9h30.



Assessoria da FNF