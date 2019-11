Projeto Cuba: mídia potiguar em Havana

Fotos: Divulgação

Nas últimas três edições, o Nasemana publicou uma série de textos sobre a ilha de Cuba. Atentos, leitores questionam o porquê de um jornal potiguar reservar espaço para um país longínquo e diferente, enquanto assuntos mais próximos e, teoricamente, relevantes surgem no dia-a-dia - colapso econômico mundial, crise da saúde no Estado, nova administração na capital, Carnaval 2009, início dos campeonatos estaduais, veraneio, Big Brother, e por aí vai.



Ao adentrar num mercado cujos líderes de venda não ultrapassam 7 mil exemplares diários - de segunda a sexta - o Nasemana, além da periodicidade e da qualidade de impressão diferenciada, trabalha para que seus leitores tenham acesso a um conteúdo singular. Portanto, subverter dogmas da teoria da comunicação - como o de que a maioria dos leitores só se interessa por temas locais - é obrigatório.



Se a praticidade da internet propicia um fluxo inédito de informações cotidianas, a tradição dos impressos se mantém na abordagem intemporal e histórica. Por isso, é na delimitação entre localista e globalizado que a apresentação de um audacioso projeto se justifica: a partir de 13 de fevereiro, o jornal fará a cobertura da 18ª Feira Internacional do Livro e do 25º Festival Internacional de Jazz de Havana.

Blog direto de Havana



Rejeitando o enfoque dado ao país socialista, o correspondente manterá um blog no portal Nominuto, atualizado diariamente com impressões da capital cubana. Ideologias à parte, o projeto é pautado em mostrar a riqueza cultural e curiosidades dos habitantes da ilha, não atender expectativas de correntes de pensamento político-econômico - pró ou contra capitalismo.



Posicionada a menos de 140 km da costa norte-americana e etnicamente composta por espanhóis, chineses, escravos africanos e índios, Cuba faz parte do rico caldeirão musical caribenho, berço da salsa, do merengue, da rumba, do mambo e do bolero. Durante o Festival de Jazz, a cidade oferece o que tem de melhor para nativos e turistas de todo mundo - só em 2009, mais de 1 milhão de americanos visitarão Havana.



Cenário inspirador para Ernest Hemingway, que morou 22 anos em Cuba, Jean Paul Sartre, Federico Garcia Lorca, Graham Greene, dentre outros escritores, a Cuba literária também terá destaque, com a 18ª Feria Del Libro de La Habana, que este ano homenageia os compositores chilenos Violeta Parra e Victor Jarra.



País com alto índice educacional, Cuba orgulha-se de seus grandes escritores - Guillermo Cabrera Infante (morto em 2005), Alejo Carpentier (morto em 1980), Reinaldo Arenas (homossexual perseguido pelo governo, cometeu suicídio em Nova Iorque, em 1990, e foi homenageado por Hollywood no filme Antes que Anoiteça), e o pornográfico Pedro Juan Gutierrez.

Documentário e especial



Outra etapa do projeto será a produção de um vídeo-documentário para a SimTV, em parceria com a Universidade Potiguar (UnP) e Harabello Turismo, e um caderno especial alusivo ao primeiro aniversário do jornal Nasemana, comemorado em abril de 2009. Três mídias - internet, jornal e televisão - em um só projeto. De 13 a 21 de fevereiro, o charme, a escassez, os encantos e as proibições de Havana serão mostrados aos potiguares com novo viés, menos político e mais humano.



O investimento em enviar um correspondente para Cuba, em busca de conhecer in loco - como manda o bom jornalismo - a realidade de um país que experimentou a utopia do comunismo faz parte de um projeto maior. Acostumada a comprar reportagens produzidas por jornalistas de outros Estados, a mídia norte-rio-grandense perde oportunidade de aprimoramento e de dar um toque pessoal a conteúdos internacionais. Sem dúvida que a tentativa é audaciosa. Mas entre ficar restrito a 53 mil quilômetros quadrados e ganhar o mundo, a segunda opção surge com mais atraente.