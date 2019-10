Hermano e Micarla se encontram e oficializam aliança

Elpídio Júnior Hermano foi ao encontro de Micarla e oficializou apoio do PMDB.

Durante a reunião em que os membros do diretório municipal do PMDB discutiram o ingresso na base de Micarla, o apoio à prefeita ficou condicionado à aceitação do Executivo de alguns pontos considerados prioritários pelo partido, que fariam parte do plano de Governo de Hermano Morais caso o desejo de disputar a Prefeitura fosse concretizado.“São pontos que consideramos prioritários, como transporte, educação, erradicação de favelas, entre outras coisas. Muitas propostas já fazem parte do pensamento da atual adminstração, e a prefeita disse que não teve problemas em acatá-los”, explicou o vereador.Sobre a discussão referente à ocupação de cargos na administração, Hermano disse que o tema não foi debatido, mas que a prefeita está à disposição para, “caso entenda que algum quadro do PMDB possa colaborar para a administração, convidar para participar. Mas isso não foi condição para apoiarmos a prefeita”, explicou.Hermano Morais diz que a Prefeitura “agora tem um pouco de PMDB”, mas que o partido não está aliado “para fazer número na Câmara”. “Queremos contribuir de forma qualitativa na administração, na discussão da cidade e viabilização de projetos”, explicou Hermano.A prefeita, por sua vez, afirmou através de sua assessoria de imprensa que o apoio do PMDB “é uma honra para a Prefeitura do Natal e, mesmo já esperando contar com o apoio do partido, ficou satisfeita com a visita do vereador Hermano Morais”.