Feriado de Natal: Aeroportos registram 14% de cancelamentos e 11,5% de atrasos Segundo balanço divulgado pela Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), foram cancelados 151 vôos.

Dos 1.036 vôos programados até as 14h de hoje (25), feriado de Natal, 119 (11,5%) atrasaram mais de meia hora, segundo balanço divulgado pela Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Foram cancelados 151 vôos (14,6%).



A maioria dos atrasos foi registrada em Brasília, onde 24 (28,2%) dos 85 vôos programados não saíram no horário. Depois vem Guarulhos (SP) que registrou atraso em 19 (16,7%) dos 114 vôos previstos. No Galeão (RJ), com 14 (15,4%) dos 91 vôos programados saíram fora do horário.



O maior problema continua sendo para os passageiros da Gol. As aeronaves da empresa não decolaram na hora em 44 dos 323 vôos previstos. Em seguida vem a TAM, que registrou atraso em 44 dos 397 vôos programados para este feriado de Natal. A Oceanair teve problema em quatro dos 39 vôos, a Varig em sete de 83 e a Webjet em dez de 32 vôos. A nova empresa aérea, Azul, não registrou atrasos nos 6 vôos de hoje (25).