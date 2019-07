Prazo para pagamento da cota única do IPTU termina nesta segunda-feira Secretaria Municipal de Tributação (Semut) estima que mais de 500 pessoas paguem o documento até às 16 horas.

Atraídas pelo desconto de até 30% no pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) em cota única para os moradores de Natal, contribuintes enfrentaram filas de mais de uma hora para a realização do pagamento.



“Eu vim pra pagar a cota única do imposto, porque o carnê não chegou na minha casa e não posso perder o desconto”, afirma Temístocles Pereira, funcionário público.



Segundo a Secretaria Municipal de Tributação, o intenso movimento de pessoas nos primeiros dias do ano é normal, pelo pagamento da cota única e pelas condições de pagamentos que são facilitadas.



Para melhorar o pagamento, a equipe de atendimento estava fazendo uma triagem e separando os contribuintes que optaram pelo pagamento da cota única dos que estavam lá para parcelar os antigos débitos.



A Secretaria informa que o contribuinte pode optar pelo acesso ao sistema pela internet, podendo realizar pagamentos e impressão de boletos.