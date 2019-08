América venceu e agradou na estréia - análise do jogo

O América estreou com uma vitória convincente diante da boa equipe do Macau na noite desta quinta-feira (22), no Estádio Machadão. Com o resultado, o time rubro larga na frente no Estadual 2009, somando três pontos e dois gols de saldo. Coríntians, que venceu o Real de 2 a 1, ASSU, que bateu o Potyguar de Currais Novos de 1 a 0, e o Santa Cruz, que passou pelo ABC, também de 1 a 0, somam os mesmos três pontos.



Em Natal, o jogo começou quente. O América tinha mais presença no campo adversário, até tentava encurralar o Macau, mas não conseguia êxito total em suas investidas. O esquema 4-4-2 utilizado por Marcelo Vilar, com dois volantes mais presos - Dude e Alexandre -, Cleisson caindo mais pela esquerda e Marcinho pela direita, com a centralização do centroavante Leandro e movimentação mais livre de Fábio Neves, esbarrava na boa armação defensiva do técnico Soares.



Os alas do rubro, Carlinhos Paulista pela direita, e Berg na esquerda, até que faziam uma boa partida, mas cometiam o pecado de afunilar muito, facilitando o trabalho da defesa que mantinha uma linha fixa de três homens, tendo à frente um dos volantes de contenção, com uma sobra. O esquema de Soares conseguia anular as jogadas pelo lado e não dava espaços para Marcinho, Leandro e Fábio Neves trabalharem.



O primeiro tempo terminou nesse xadrez e 0 a 0. Mas foi ainda na primeira etapa do jogo que uma contusão ( o que é o futebol!) acabou beneficiando o time rubro. Dude sentiu uma lesão na coxa e foi substituído por Marcão. Bingo! Quando retornou assim para o segundo tempo, Vilar prendeu o volante quase como um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, liberando de vez o avanço importante de Berg e Carlinhos Paulista, os dois alas.



O avanço confundiu a marcação do Macau. Os espaços começaram a ser criados nas jogadas de Berg, principalmente Cleisson e Carlinhos Paulista, contando sempre com a chegada de Alexandre. Numa dessas variações, a bola veio da esquerda para a direita, Cleisson recebeu, tabelou com Marcinho, driblou dois marcadores e fez um golaço batendo no canto baixo do goleiro Dida, aos 10 minutos, em lance que mostrou toda sua categoria. 1 a 0. Fim do meio sufoco.



O América freou o ímpeto. Passou a facilitar. Em alguns momentos depois do gol, o time rubro chegou a ser acuado em seu campo, mas isso durou pouco tempo. A marcação voltou a ser acertada, o passe voltou a sair e o América retomou o controle da partida. Aos 27 minutos, depois de receber um passe de Berg (jogada que gira), o volante Alexandre acertou um petardo de fora da área. Um grande gol. 2 a 0.



A partir daí, o técnico Marcelo Vilar mudou mais duas vezes mais- tirou Cleisson e colocou Cacá em campo e Wendes para Marcinho. O Macau não teve mais poder de reação. O jogo terminou 2 a 0.



Um bom jogo também no quarteto de arbitragem. Perfeita a atuação do trio Ítalo Medeiros no apito e Aldeilma Luzia e Luiz Carlos Câmara como auxiliares.



Atuações do América



Rodolfo - O baixinho mostrou ser um gato. Muito elástico e compensa a pouca estatura com muita velocidade, impulsão e boa colocação. O primeiro teste ele passou. Nota 7



Carlinhos Paulista - mostrou ser um jogador de qualidade. Esteve sempre presente nas jogadas de ataque, com boas e constantes ultrapassagens, vai bem no fundo do campo, cruza bem e ainda faz boas infiltrações pelo meio. Nota 7



Tiago Messias - travou uma batalha com Nino Potiguar e ganhou. Antecipou todas, comandou por cima, uma atuação sem falhas. Muito bom para um jogo de estréia. nota -7,5



Adalberto - Teve uma atuação que não comprometeu, apesar de uma furada e dois passes errados no primeiro tempo. Na etapa de complementou voltou a ser o zagueiro seguro e confiante. Nota 6,5



Berg - teve uma atuação discreta no primeiro tempo, afunilou e não rendeu tanto. No segundo tempo melhorou muito, jogou mais solto, criou e até enveredou jogadas e lançamentos na meia de criação. Nota 7



Dude - estava muito preso à frente da defesa. Nem teve tempo de jogar, sentiu e saiu do jogo. Sem nota



Alexandre - um "leão" de força e disposição. Apesar de não ser muito alto ganhou quase todas por cima, e por baixo também. Marcou como deve marcar um volante de contenção, e ainda saiu para o jogo, acabou marcando um golaço. Nota 8



Marcinho - ficou devendo. Mesmo quando o América estava vencendo não conseguiu brilhar. Nota 5



Cleisson - o nome do jogo. Armou, criou, tabelou, tentou e fez belas jogadas individuais, conduziu o time rubro nas suas melhores jogadas. E ainda fez um gol de placa. Nota 8,5



Fábio Neves - é um jogador muito importante pela sua mobilidade e coragem.Caiu bem nos dois lados do campo, criou boas chances para ele e para os companheiros. Nota 7



Leandro - lutou muito, mas apareceu pouco. Nem sequer chutou a gol. Mas tem presença de área. Nota 5



Cacá - entrou numa hora boa, o time vencia, estava tranquilo, mas não rendeu bem. Sem nota



Marcão - se tivesse uma menção honrosa deveria ser dada a esse jogador. Não sei se por coincidência, aptidão, ou definição do técnico Marcelo Vilar, acho que o rubro começou a ganhar a partida a partir de sua entrada, que fechou o espaço livre atrás e liberou os alas, principalmente Berg. Nota 7



Wendes - entrou no lugar de Marcinho, mas não teve tempo de mostrar jogo. Sem nota



Marcelo Vilar -entrou com um esquema definido e mostrando variação, bom passe, e jogadas trabalhadas. Se a entrada de Marcão na posição que jogou foi determinação sua, foi dele a vitória da estréia. Nota 7,5





Ficha do jogo



Local: Estádio Machadão, Natal-RN



Árbitro: Ítalo Medeiros de Azevedo

Renda: R$ 28.520

Público: 1.968 pagantes

Gols: Cleisson 10’/2T, Alexandre 27’/2T (América)



América:

Rodolpho; Carlinhos Paulista, Thiago Messias, Adalberto, Berg; Dude (Marcão), Alexandre, Cleisson (KaKá), Marcinho (Wendes); Leandro, Fábio Neves.

Técnico: Marcelo Vilar



Macau



Dida; Chininha, Joatan, Demi, Nôni (Zicarlo); Rafael Pernambucano, Henrique, Bruno Potiguar (André), Luís Carlos; Lanzinho (Rodrigão), Nino Potiguar

Técnico: José Soares