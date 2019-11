Michel Temer é o candidato da instituição, declara Henrique Alves

Arquivo Henrique náo acredita em traição na eleição da Câmara Federal

A eleição na Câmara é disputada por três deputados: Michel Temer, Ciro Nogueira e Aldo Rebelo. No entanto, o peemedebista tem vantagem.“Temer é o candidato da instituição e não apenas do PMDB. Conseguiu o apoio de partidos de pequeno, médio e grande porte”.Como é comum nas eleições para Presidência tanto da Câmara quanto do Senado, sempre aparecem as famosas traições de última hora. O deputado Henrique se mostrou avesso a esse comportamento e disse que ignora qualquer atitude neste sentido.Os outros candidatos estariam confiando nessa possibilidade e assim haver um 2º turno. Aos adversários do representante do seu partido, Henrique Alves respondeu: “candidato que aposta em traição já está começando mal, e falar nisso diante de um processo como o que ocorre hoje nesta Casa pelo amor de Deus, não deve nem ser levado a sério”.