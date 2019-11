Governo convoca reunião para prevenir danos das chuvas No encontro, estarão presentes representantes da Defesa Civil, Emater, Emparn, DER e Corpo de Bombeiros.

O Governo do Estado já começa a se preparar para o período de chuvas no Rio Grande do Norte. Nesta terça-feira (3), representantes de setores estratégicos do Governo se reúnem na Secretaria do Estado de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, a partir das 10h, para discutir quais serão as ações do Estado para prevenir os possíveis estragos causados pelas precipitações. A reunião será comandada pelo vice-governador Iberê Ferreira de Souza.



No encontro, estarão presentes representantes da Defesa Civil, Emater, Emparn, DER e Corpo de Bombeiros, além das Secretarias da Agricultura, Assistência Social, Recursos Hídricos, Saúde e Infra-Estrutura. “Diante da experiência do ano passado, é importante antecipar as ações para que a população, tanto a urbana como a do interior, não sofra com intensidade as consequências das chuvas”, explica Iberê.



Segundo a Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn), a previsão é de que o período chuvoso se inicie na segunda quinzena de fevereiro e as probabilidades para o total de chuvas no trimestre (fevereiro, março e abril) no norte do Nordeste como um todo é de: 40% em torno da média histórica, 35% que chova acima da média histórica e 25% de probabilidade que o inverno seja abaixo da média histórica.



Enchentes

Em 2008, o Rio Grande do Norte teve chuvas acima da média. Em todo o estado, os prejuízos com as enchentes foram relevantes: 36 mil famílias foram vítimas das chuvas e as perdas econômicas atingiram setores produtivos, como a carcinicultura, fruticultura e o setor salineiro.