Mulheres fogem da delegacia de Nova Parnamirim

Três mulheres fugiram do 2º Distrito Policial de Parnamirim, em Nova Parnamirim, na noite deste domingo (25). Ainda não se sabe como Márcia Maria de Lima Silva, Rosane Queiroz Leonardo e Solange da Silva Florêncio escaparam da unidade policial, mas há a possibilidade delas terem sido resgatadas.A delegacia é a única de Natal que abriga só mulheres nas celas e estava superlotada, abrigando 64 presas nas três celas existentes.A notícia sobre a possibilidade de resgate surgiu porque dois homens chegaram à delegacia na hora da fuga armados e ordenaram, pela parte de trás da unidade, que as demais presas ficassem caladas."Mas isso não é um resgate. Senão eles teriam vindo aqui tentar render os agentes", falou o delegado Vanderley Alves, titular da DP.No momento em que a reportagem do

Nominuto.com

estava na sala do delegado, ele recebeu um telefonema. O interlocutor, que ele não disse quem era, deu ordem para que o delegado não falasse sobre essa possibilidade de resgate.Mesmo assim um agente que trabalha na delegacia (

a identidade dele será preservada para evitar punições) contou como foi a fuga."Por volta das 20h os dois homens chegaram e mandaram as presas que estavam no solário ficarem caladas. Em seguida as três mulheres pularam uma janela, o muro e fugiram sem serem noatadas", falou.A câmera de monitoramento instalada no local onde se deu a fuga, de acordo com o agente, está quebrada há vários meses por falta de manutenção

.



* Atualizada às 10h23 para acréscimo de informações.