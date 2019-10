Escolas de samba escapam do corte de verbas Haverá algumas mudanças a pedido dos representantes das agremiações carnavalescas.

Após o anúncio do corte de verbas para o Carnaval 2009, o presidente da Liga Independente das Agremiações Carnavalescas de Natal e Grande Natal, Zacarias Anselmo, se reuniu a portas fechadas com os representantes da Funcarte.



Segundo Anselmo, a discussão girou em torno de detalhes técnicos como iluminação, som, policiamento e estrutura da avenida. Com relação ao patrocínio da prefeitura, não deu maiores detalhes, mas disse que as mudanças serão destinadas a outros segmentos da festa.



“Não serão feitos cortes para as escolas de samba”, disse. “Já estão todas ensaiando para os desfiles no pólo da Ribeira”, deixa claro.



De acordo com o chefe do setor de Eventos e Projetos Especiais, Castelo Casado, o que mais a prefeita Micarla de Sousa pediu foi que não “mexessem nas escolas de samba”.



“Estávamos pensando em reajustar as premiações para as escolas, mas não foi possível. Acredito que estamos mantendo tudo o que foi oferecido no ano passado”, diz.



“As escolas de samba caracterizam muito o Carnaval, assim como as tribos de índios. Estive com algumas pessoas ligadas ao Carnaval, indo aos ensaios até como uma forma de incentivá-los”, ressalta.



Mesmo com as dificuldades, Castelo Casado aposta no sucesso da festa. "Ainda acredito que nós vamos ter o Carnaval mais animado de Natal".



Onde serão os cortes?



De acordo com Casado, os cortes orçamentários serão feitos nas ajudas de custo de blocos e nos cachês de quem está participando.



"Se alguém ia receber R$ 2 mil, vai receber R$ 1 mil agora. Se íamos da um valor a determinado bloco, vamos patrocinar apenas a banda", exemplifica.



Outro grande corte foi na atração nacional, Mart'nália. "Já fizemos contato com o bloco das Kengas e o pólo do Centro Histórico, onde ela ia se apresentar". A atração cotada para substituir a sambista é Khrystal.



Reinvindicações



Zacarias Anselmo também informou mudanças para 2009. Os 11 jurados não devem mais ficar juntos em um único ponto da avenida. Serão divididos em dois ou três módulos.



“Muitas vezes ficavam conversando e nem olhavam o bloco, até perdiam o interesse pelo desfile”, justifica. Além disso, a modificação pretende prevenir as Escolas contra possíveis fraudes nas notas.



“Não digo que ninguém é desonesto, mas por ficarem juntos, pode haver notas parecidas em cada categoria”, disse.



Outra proposta acatada pela Funcarte foi com relação ao trânsito de diretores e representantes das entidades durante desfiles de outras escolas.



“Agora só vão ficar perambulando enquanto a sua escola estiver desfilando. Vê-se também a possibilidade de uma tenda ou um palanque para eles ficarem juntos”, disse.



De acordo com Castelo Casado, as Escolas de samba também reclamavam muito do que diz respeito à segurança.



“Hoje irei me reunir com a Semsur para cuidar que todas as ruas dos trajetos sejam iluminadas e mais tarde com a STTU, para ver a questão do trânsito”, promete.