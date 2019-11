Corinthians goleia e assume liderança do Paulistão

Pelo menos na noite deste sábado (31), o Corinthians irá dormir líder do Campeonato Paulista. O Timão enfrentou pouca pressão no Pacaembu, na partida contra o Oeste, vencida pelo time paulistano por 4 a 1.

O Corinthians foi a dez pontos e depende de outros tropeços para terminar liderando a rodada. O Oeste soma cinco e é o nono colocado.

O Corinthians abriu o placar em um descuido da defesa do Oeste. Eduardo Ramos bateu escanteio e Adriano cabeceou, só que a bola foi para dentro do próprio gol, causando a abertura do placar ao time de Parque São Jorge.

A pressão corintiana seguiu bem nos minutos seguintes, com várias chances perdidas. Souza teve a grande chance de aumentar o placar aos 27, mas perdeu. Souza teve outra chance, de cabeça, aos 31, mas Gottardi defendeu. O Oeste teve alguns momentos de pressão na primeira etapa.

A situação se tornou diferente no segundo tempo e o Timão logo provou sua superioridade. Aos seis minutos, Otacílio Neto completa cobrança de falta de Diogo e faz 2 a 0. O Oeste diminuiu em cobrança de pênalti, efetuada por Dias.

Quatro minutos depois, foi a vez do Corinthians marcar novamente, com Chicão, em uma perfeita cobrança de falta. O jogo se tornou truncado, mas voltou a melhorar nos minutos finais. Souza desperdiçou outra incrível chance de marcar aos 41, mas marcaria pouco depois, em cobrança de pênalti, sendo seu primeiro gol no Paulistão. A pressão corintiana seguiu nos acréscimos.

Na próxima rodada, o Corinthians enfrenta o Paulista e o Oeste joga contra a Portuguesa.