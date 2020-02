Casos de Aids entre mulheres triplicou nos últimos 12 anos

Nesta sexta-feira (13), o Ministério da Saúde lançou a campanha "Sexo não tem idade para acabar. Prevenção também não", voltada às mulheres com mais de 50 anos. A iniciativa tem por objetivo coibir o crescimento de transmissão nesse grupo etário, que triplicou nos últimos 12 anos, de acordo com dados do estudo divulgados pelo Ministério.

De acordo com a pesquisa, o elevado número pode ser explicado pela dificuldade que as mulheres têm em convencer os parceiros a usar preservativo e pela falsa percepção de que essa parcela da população tem imunidade ao vírus. O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, destacou que os dados são "fortes" e podem estar associados ao machismo ainda presente na sociedade brasileira.

O estudo ainda aponta que 55,3% das mulheres do estudo são ativas, mas apenas 28% utilizam preservativo nas relações casuais. Entre os homens da mesma faixa etária, o número cresce para 36,9%. Na média da população com mais de 50 anos, o uso do preservativo nesse tipo de relação sexual é verificado em 34,8%, contra 47,5% verificado no grupo de 15 a 49 anos.

"É uma situação extremamente preocupante porque a pesquisa também aponta que mais de 70% dessas mulheres não usam a camisinha mesmo em relações eventuais. O estudo revela que a maioria maciça delas conhece as maneiras de transmissão da doença. Deixam de usar preservativo não é por falta de informação, mas por causa do padrão cultural, do machismo que prevalece, em que as relações não são horizontais."

Este ano, o Ministério da Saúde vai distribuir 45 milhões de camisinhas por mês. Durante fevereiro, por causa do carnaval, estão sendo disponibilizadas 65 mil. Os preservativos serão distribuídos principalmente em postos de saúde, em hospitais da rede pública e em ações específicas do ministério.

AIDS no Rio Grande do Norte





Em 1987 houve a primeira notificação de caso de Aids entre mulheres no RN, cinco anos depois do primeiro caso envolvendo homem. Naquela época, eram 20 homens infectados para uma mulher com Aids. Em 2008, para cada dois homens, havia uma mulher com a doença, e em algumas faixas etárias há quase uma inversão no número de casos entre sexos.

Os dados mostram que de 15 a 19 anos há um homem para uma mulher com Aids. Já entre as mulheres acima dos 50 anos, em 2007 havia dois homens para uma mulher, levando em consideração que na década de 90, já eram 2,7 homens para uma mulher. "Com isso é possível perceber que gradativamente a mulher madura tem avançado enquanto população com risco acrescido para infecção pelo vírus HIV", concluiu a coordenadora.