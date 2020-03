Campeonato Paulista: Palmeiras vence e aumenta vantagem O alviverde paulistano agora vai "assistir de camarote" o clássico entre São Paulo e Corinthians.

O Palmeiras conseguiu seu intento de "abrir mais distância" em relação aos principais adversários no Campeonato Paulista. Hoje, na abertura de mais uma rodada, o alviverde venceu o Paulista, 1 a zero, gol de Evandro no segundo tempo.



Agora, com 21 pontos, o Palmeiras vai - digamos - assistir de camarote ao clássico de amanhã (15.02) entre São Paulo e Corinthians, sem ser importunado: a equipe do Morumbi tem 16 pontos e só pode chegar a 18, enquanto o Timão, com 17, só pode chegar a 20.



Outros resultados



Guaratinguetá 4 x 0 Santo André

Barueri 1 x 2 Mirassol

Oeste 1 x 1 Bragantino