Micarla diz que problema na saúde é falta de gestor

A prefeita eleita de Natal, Micarla de Sousa, disse que o problema existente na área de saúde no município é provocado pela “falta de gestor”. Em entrevista à InterTV Cabugi na manhã desta terça-feira (30), Micarla disse que essa será uma das prioridades dela à frente da Prefeitura e que atuará como uma secretária-adjunta, cobrando resultados do titular da pasta, o médico Levi Jales.“O povo de Natal sabe que enfrentamos um problema sério na área de saúde. Eu diria que esse é o mais sério da nossa cidade. Na campanha, muita gente me disse que isso era um quadro nacional. Mas em Mossoró, por exemplo, vi que as coisas funcionam, que há escalas e os médicos trabalham. Então o que falta aqui é um gestor que saiba planejar e distribuir melhor os recursos. Natal precisa de um choque de gestão”, disse Micarla.A prefeita eleita disse que, devido ao quadro atual nessa área, não acredita que o município esteja recebendo recursos do Ministério da Saúde. “Se está recebendo, o que deve estar fazendo é gastando, e não investindo corretamente. O povo, que paga seus impostos, precisa ver esse resultado na prática”.Micarla de Sousa também antecipou que deverá rever a parte administrativa da Prefeitura. “Durante o período da transição, nos informaram que há atualmente cerca de 750 cargos comissionados e outras 750 funções gratificadas, fora o pessoal que presta serviço terceirizado. Temos que ver se esses números são verdadeiros e analisar melhor essa situação. Caso preciso, iremos cortar boa parte desse pessoal”, falou.

Reuniões

A prefeita eleita também comentou sobre a série de reuniões com o secretariado que está promovendo nos últimos dias. “É necessário se fazer essa série de reuniões até mesmo para todos se conhecerem melhor e eu poder passar o que quero de cada um na minha gestão. Todos têm de saber onde queremos chegar e quem vamos atender nos próximos anos”, concluiu. A próxima reunião de secretariado está agendada para a manhã desta terça-feira.