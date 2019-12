Natal convoca aprovados em concurso para procurador Ao todo, nove dos aprovados foram convocados para compor os quadros da Procuradoria Geral do Município.

A Prefeitura de Natal convocou nove dos candidatos aprovados no concurso para procurador do município. Os aprovados serão nomeados em caráter efetivo para os quadros da Procuradoria Geral do Município (PGM).



Os aprovados são: Tiago Caetano de Souza, Flávio Henrique de Oliveira Nóbrega, Humberto Antônio Barbosa Lima, Flávia Palmeira de Moura Coelho, Priscila Maria Martins Pessoa Guerra, Raimundo Silvino da Costa Neto, Marianne Cury Paiva, Erick Alves Pessoa e Fernando Gaburri de Souza Lima.



Esses candidatos deverão comparecer à Secretaria Municipal de Administração, Recursos Humanos e Previdência (Semad) para receber instruções sobre a documentação a apresentar à Junta Médica do Município e os procedimentos necessários para a posse, que deverá ocorrer até 30 dias.