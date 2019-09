Presidente do TRE quer diminuir gastos com dinheiro público A meta do Desembargador Expedito Ferreira é formar um banco de dados informatizado.

O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral quer enxugar os gastos com a instituição. Expedito Ferreira disse que vai adaptar ao TRE, modelo de sistema usado pelo Tribunal de Justiça – RN que implantou um banco de dados informatizado para fazer o controle das despesas.



No ano passado, o presidente e a diretora geral do TRE, Andréa Campos, visitaram

o TJ com sua equipe técnico-administrativa para conhecer melhor o programa. De

acordo com o responsável pela adaptação deste modelo no TRE, o servidor da Seção

de Desenvolvimento de Sistema, Felipe Cavalcanti, os resultados obtidos no TJ-RN

com a diminuição de custos foram significativos.



“Este sistema serve para detectar as necessidades de cada setor e faz um levantamento dos gastos de cada unidade. Um caso interessante que ocorreu com a utilização deste sistema no TJ foi quando se verificou que um dos cartórios estava com alto consumo de água. Após analisarem o caso descobriram que era um defeito no medidor”, explicou o

servidor.



Para Felipe, as principais dificuldades encontradas para a implantação do

sistema no TRE são apenas de ordem técnica. “O projeto é viável e já está em

andamento, mas encontramos alguns problemas técnicos. No TJ eles usam um sistema

de almoxarifado diferente do nosso.



A equipe, formada para analisar as adaptações necessárias para que o programa

possa ser utilizado no TRE, já realizou uma reunião este ano onde foram traçadas

metas para 2009.



“Este projeto é uma das prioridades para a Direção Geral, por isso já estamos verificando quais os setores farão parte do “piloto”. Em princípio, dividimos os gastos do Tribunal em cinco módulos: água, energia, telefone, correio e materiais. “Os três primeiros serão analisados com maior urgência”, explicou Felipe.