Barueri 3 x 0 América: fim de jogo

FIM DE JOGO



43 minutos - 19 anos após sua fundação, o Barueri vai chegando à elite do futebol brasileiro.



37 minutos - Técnico do Barueri faz alterações e os jogadores não conseguem segurar a emoção do acesso.



34 minutos - Torcida do Barueri começa a comemorar o resultado de acesso à primeira divisão.



28 minutos - Resultado define o último clube a conseguir o acesso à primeira divisão e complica a situação do América na série B.



25 minutos - América não consegue forças para descontar no placar.



22 minutos - Barueri marca o quarto gol, mas o árbitro anula alegando impedimento.



15 minutos - Barueri administra o resultado favorável e começa a mexer bola no campo.



13 minutos - América tenta suportar a pressão fora de casa e ir ao ataque.



10 minutos - Barueri vai ao ataque empurrado pela torcida.



7 minutos - América não consegue descontar a desvantagem do Barueri.



4 minutos - Jogo fica feio com muita bola rebatida pelos dois times.



2 minutos - América começa segundo tempo indo ao ataque e exige a primeira defesa de Renê.



COMEÇA O SEGUNDO TEMPO



FIM DO PRIMEIRO TEMPO



45 minutos - GOOOOOOOOOOL DO BARUERI!!! Everton faz o terceiro gol ao receber passe dentro da área e bater forte sem chances para Fabiano



41 minutos - América tem mais posse de bola, mas nos momentos cruciais o Barueri marcou seus dois gols.



38 minutos - Nicácio dribla o zagueiro e bate forte para o gol, mas o assistente marcou impedimento



33 minutos - GOOOOOOOL DO BARUERI!! Cobrança de escanteio na área e Diego Silva completa para o gol do América deslocando Fabiano.



31 minutos - Uhhhhh!! Renê faz outra boa defesa em cruzamento na área e vai garantindo a vitória.



28 minutos - América põe pressão no Barueri e chega com perigo, mas Renê vai salvando



26 minutos - Uhhhhhhh!! Saulo faz grande jogada e dribla três antes de passar para Cascata, que bate forte e Renê faz grande defesa.



24 minutos - América não se acanha por jogar fora de casa e procura chegar ao empate.



18 minutos - Uhhhhhhh!! Nicácio bateu cruzado, forte, mas a bola passa na frente da área sem que algum jogador do América completasse.



13 minutos - GOOOOOOOOOOOL DO BARUERI!!! Diego Silva abre o placar em lançamento nas costas da defesa alvirrubra. Ele invadiu a área e bateu para marcar o gol. Fabiano ainda tentou defender, mas não conseguiu



9 minutos - Bola na área e quase o Barueri chega com perigo na cabeçada que tocou a rede pelo lado de fora.



4 minutos - Dois chutes a gol para cada equipe, mas sem perigo aos dois goleiros.



2 minutos - Campo molhado e as duas equipes querendo a vitória.



Barueri e América jogam na Arena Barueri numa partida de suma importância para as pretensões dos dois clubes na série B.



Partida é importante para os dois clubes sob aspectos diferentes: os paulistas querem vencer e subir à série A enquanto os alvirrubros buscam vitória para não cair.