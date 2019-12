Livro com crônicas de Cascudo será lançado nesta quinta Décimo volume de "O Livro das Velhas Figuras" está sendo reeditado pelo Sebo Vermelho e IHGRN.

O décimo volume de “O Livro das Velhas Figuras”, de Luís da Câmara Cascudo, será lançado nesta quinta-feira (5), às 17h no Salão Nobre (rua da Conceição, 622, Cidade Alta).



O livro (edição do Instituto Histórico e Geográfico do RN e Sebo Vermelho) é uma compilação de 67 crônicas publicadas no jornal “A República” por Cascudo sobre temas variados. Assuntos relacionados à história do Rio Grande do Norte, personagens e festividades fazem do livro um coletivo heterogêneo.



Foram coletados textos de 1959 e 1960, que revelam a trajetória da pesquisa do historiador. Como é sabido, Cascudo preocupava-se com o registro e preservação das manifestações culturais.



Escreveu principalmente sobre etnografia/folclore. Assim, as crônicas apresentadas não são diferentes. O mesmo livro que fala de Papai Noel divide espaço com Sessões da Assembleia no Império e personalidades da política potiguar.