Analistas mantêm estimativa de inflação em 5% para 2009 A cotação do dólar deverá ficar em R$ 2,25 em 2009 e a taxa de juros Selic fechará o ano em 12%, de acordo com as principais instituições financeiras do país.

Brasília - O mercado financeiro manteve na primeira pesquisa deste ano para a economia brasileira a maioria das previsões feitas na última semana. O boletim Focus, divulgado todas as segundas-feiras pelo Banco Central, mantém para 2009 a expectativa de 5% para a inflação, medida pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo).



O índice de Preços ao Consumidor (IPC), medido pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), no entanto, deve cair para 4,72% neste ano, contra a previsão de 4,77% que vinha sendo estimada há quatro semanas.



A cotação do dólar deverá ficar em R$ 2,25 em 2009 e a taxa de juros Selic fechará o ano em 12%, de acordo com os analistas das principais instituições financeiras do país, consultados pelo BC.



O crescimento da economia deverá ficar em 2,4% neste ano contra a previsão feita na última segunda-feira de que se situaria em 2,44% em 2009. A produção industrial deverá ter crescimento de 2,7% neste ano, contra a previsão de 2,9% feita há uma semana.



Os investimentos estrangeiros no país neste ano deverão subir de US$ 21,5 bilhões, previstos há uma semana, para US$ 23 bilhões. A balança comercial, segundo os analistas, deverá aumentar as exportações em mais US$ 23 bilhões em 2009, contra a previsão de acréscimo de US$ 21,5 bilhões, estimada na semana passada.